Герман: скажу больше, мой двухлетний внук тоже работает на КГБ

Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН с иронией отнеслась к публикации польской газеты «Жечпосполита», где не исключается, что ее муж Сергей ГЕРМАН мог быть агентом КГБ.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, соответствует ли действительности предположение польского издания.

«Я вам скажу больше: мой двухлетний внук Николай тоже работает для КГБ. И делает это настолько успешно, что, я думаю, не пора ли уже ему получить за это какую-то награду», - сказала политик.

Как сообщал УНИАН, польская газета «Жечпосполита» в своей публикации не исключает, что муж А.ГЕРМАН, Сергей ГЕРМАН, работая консулом СССР в Гданьске, мог быть агентом КГБ.