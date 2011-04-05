Почему украинский телеканал так страстно полюбил Путина?

16:17, 05 апреля 2011
Разное
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Господа, у нас с Россией обнаружилось еще одно общее горе, третье по счету. Первая – власть, вторая – дороги, третье – телевидение.

Вчера украинский центральный телеканал решил сделать сюжет, как девушки России любят российского премьера Владимира Путина. Мне казалось, что я уже забыла, что такое провинциальное телевидение. Но теперь оно к нам возвращается. Ведь даже в прайм-тайме, в новостной программе центрального телеканала находится место для девичьего альбома с застенчивыми российскими излияниями женской любви к премьеру Путину.

Общий посыл сюжета: в России набирает оборот путиномания. Просматривая сюжет, в котором показывают, как российская журналистка Зоя Игумнова в камеру анализирует, что девушки любят Путина, потому что он «плохой мальчик и такой рокер». Слушая, как владельцы ночного клуба устраивают «Путин-пати» и говорят, что этот господин обошел в женских рейтингах своих посетительниц Тимати, Че Гевару и Бэкхема, я подумала, что коллективную психику моих соотечественниц с этнической родины (автор этих строк имеет русские корни) нужно спасать.

Я слышала, что там по телевидению применяют что-то такое, в результате чего россиянкам он снится. Но публичные признания и рейтинги ночных клубов – это уже перебор. Более того, во время сюжета я сама лично колупала нашу украинскую печку. Не от стеснения и тайной любви к российскому премьеру (лучше уж Че Гевара), а от стыда за наше отечественное телевидение. Во-первых, зачем нужен этот сюжет с фотографиями Путина? Путин в самолете, Путин с голым торсом (особенно нравится секс-меньшинствам), Путин на мотоцикле. Зачем нам это ух-ты, ах-ты? Мы ж, простите, за него не голосуем. Мы знаем, что он вот-вот приедет нас в таможенный союз агитировать. Но это увы, пока не народ Украины решает. И поэтому не надо стараться, тратить время, чтоб показывать, какой он парень и какой классный их таможенный союз. И ладно, если бы вы показали, какой мачо наш Виктор (Янукович), а не их Владимир. Президент, конечно, на любителя. Но зато представительный мужчина, точно натурал, жену свою хоть иногда показывает по телевидению, в отличие от Путина.

Если на «Интере» есть отдел писем зрителей, считайте, что я, как зритель, попросила поменять ихнего лидера на нашего. Плохонький, но свой…

Маша Мищенко

 

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