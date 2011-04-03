В Голой Пристани пройдет съезд уфологов

В Голой Пристани Херсонской области в мае пройдут международная конференция по космонавтике и съезд уфологов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителей организаторов мероприятия, 7 мая состоится конференция, посвященная 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, космонавтике и пропаганде астрономических знаний среди молодежи и населения. В конференции примут участие представители Объединения Космопоиск из городов Украины и России и наиболее талантливые ученики школ района с результатами собственных исследований и научных работ, а также их руководители.

Конференция будет проходить в помещении школы № 3.

Сразу после завершения конференции начнет работу Шестой всеукраинский полевой съезд исследователей и групп Космопоиска, который пройдет с 7 по 9 мая на побережье Черного моря возле с.Круглоозерка Голопристнанского района Херсонской области. В программе съезда - обмен опытом участников и обсуждение актуальных вопросов.

Справка УНИАН. «Космопоиск» - международное движение, исследующее малоизученные, в том числе криптофизические, аномальные явления и другие пограничные и прорывные направления в науке.