Милиционер запрыгнул на капот и пытался через окно отнять ключи

В Киевской области трое молодых людей оказали физическое сопротивление сотрудникам спецподразделения "Беркут", в результате чего один из правоохранителей госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Киевской области, в г. Бровары на одной из улиц трое подозрительных людей на автомобиле «Тойота-Камри» оказали неповиновение сотрудникам спецподразделения "Беркут". Проверкой с выездом на место установлено, что наряд группы быстрого реагирования "Беркут" в составе четырех сотрудников милиции, осуществляя патрулирование на служебном автомобиле, заметил иномарку, в которой находилось трое подозрительных лиц.

На одном из регулируемых перекрестков сотрудники "Беркут" остановили свой служебный автомобиль перед указанной иномаркой с целью проверки лиц, находившихся в салоне. Первым к автомобилю подошел старший наряда и попросил водителя показать документы для проверки и выйти из автомобиля. После чего водитель автомобиля резко начал движение вперед и совершил столкновение со служебным автомобилем правоохранителей. Сотрудник милиции, чтобы избежать наезда, заскочил на капот автомобиля и через открытое окно водителя попытался вынуть ключи из замка зажигания иномарки. Водитель автомобиля "Тойота-Камри" не отреагировал и, зажав руку правоохранителя стеклоподъемником, продолжил движение. Объехав служебный автомобиль, иномарка поехала в направлении г. Чернигов.

Приблизительно через 250 метров указанный автомобиль работники милиции остановили, прижав его к обочине. Поскольку неизвестные оказали сопротивление правоохранителям, к ним пришлось применить меры физического воздействия и металлические наручники.

По заключению медицинской экспертизы 22-летний водитель и еще двое пассажиров иномарки были трезвы.

Сотрудник милиции доставлен в травматологическое отделение одной из больниц Киевской области с диагнозом ушиб левого плечевого сустава, компрессионный перелом четвертого грудного позвонка, сотрясение головного мозга.

В настоящее время Броварской межрайонной прокуратурой Киевской области проводится проверка по факту этого инцидента.