На границе России и Беларуси отменен досмотр машин

С сегодняшнего дня перестает действовать транспортный контроль на границе между Россией и Белоруссией. Теперь контроль, сообщается в пресс-релизе министерства транспорта Белоруссии, будет осуществляться лишь "на внешней границе Союзного государства". Близ нынешней границы останутся только весоизмерительные комплексы.

Предполагается, что с 1 июля транспортный контроль будет отменен и на границе России и Казахстана.