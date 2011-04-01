На границе России и Беларуси отменен досмотр машин
01:17, 01 апреля 2011Разное
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Сообщает министерство транспорта
С сегодняшнего дня перестает действовать транспортный контроль на границе между Россией и Белоруссией. Теперь контроль, сообщается в пресс-релизе министерства транспорта Белоруссии, будет осуществляться лишь "на внешней границе Союзного государства". Близ нынешней границы останутся только весоизмерительные комплексы.
Предполагается, что с 1 июля транспортный контроль будет отменен и на границе России и Казахстана.
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