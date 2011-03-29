900-летие победы Мономаха над половцами отметили под Харьковом

В поселке Каменка Изюмского района Харьковской области торжественно открыт памятный знак в честь 900-летия победы объединенных сил русских князей под руководством Владимира Мономаха над половцами.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие депутаты областного совета Михаил ЗУБКО и Олег ШАПОВАЛОВ, консул генерального консульства Российской Федерации в Харьковской области Виталий БОГДАНОВ, представители местной власти, историки, краеведы, ученики и учителя местных общеобразовательных заведений.

Памятный знак освятили настоятель Крестовоздвиженского храма о. БОГДАН и настоятель Свято-Вознесенского Кафедрального собора о. ВАСИЛИЙ.

В перспективе планируется провести благоустройство прилегающей к знаку территории, построить смотровую площадку и часовню.