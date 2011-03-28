В Киеве на Владимирском спуске столкнулись сразу 9 автомобилей
14:03, 28 марта 2011Разное
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Начал водитель микроавтобуса...
Сегодня утром в Киеве на Владимирском спуске столкнулись микроавтобус и еще 8 легковых автомобилей.
Как сообщили УНИАН в столичном Управлении ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.00.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь от Европейской площади по Владимирскому спуску в направление Почтовой площади, по неизвестным причинам столкнулся с автомобилем, двигавшимся впереди, который, в свою очередь, ударил еще один впереди, и так далее.
Как отметили в ГАИ, в результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.
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