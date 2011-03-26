Иезуиты заплатят 160 млн жертвам сексуальных домогательств
00:19, 26 марта 2011Разное
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И направят письменные извинения
Орден иезуитов в США согласился выплатить более 160 млн долларов компенсации жертвам сексуальных домогательств, сообщает Би-би-си.
Примерно 500 американцев индейского и алеутского происхождения подверглись домогательствам священников во время своей учебы в католических школах пяти северо-западных штатов США.
Иезуиты согласились также направить этим людям письменные извинения.
По словам адвоката одного из пострадавших, окончательного урегулирования дела клиенту пришлось ждать почти 40 лет.
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