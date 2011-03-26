Иезуиты заплатят 160 млн жертвам сексуальных домогательств

Орден иезуитов в США согласился выплатить более 160 млн долларов компенсации жертвам сексуальных домогательств, сообщает Би-би-си.

Примерно 500 американцев индейского и алеутского происхождения подверглись домогательствам священников во время своей учебы в католических школах пяти северо-западных штатов США.

Иезуиты согласились также направить этим людям письменные извинения.

По словам адвоката одного из пострадавших, окончательного урегулирования дела клиенту пришлось ждать почти 40 лет.