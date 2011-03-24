Тигипко, Москаль и другие государственные мужи не читали Конституцию Украины?

За один день был повод дважды удивиться нашим политикам. Читая большое интервью с Геннадием Москалем, удивился его заявлению о желании „идти конституционным путем, а именно – о том, что подсудимый имеет право на выбор суда. Мол, “в Конституции написано, что обвиняемый может выбрать – чтобы судья рассматривал его дело единолично, коллегиально или судом присяжных”.

“Мы будем его создавать (суд присяжных), - заявил Москаль. - Другого выхода нет. Это конституционная норма. Если Луценко скажет: "Только судом присяжных", значит, простите, это его конституционное право. А то, что государство не создало суд присяжных, то это не вина Луценко.”

Прочитал это и подумал, неужели я настолько плохо знаю Конституцию, что не помню такой важной нормы. Специально решил себя проверить. Заглянул в Конституцию.

Нет, такого права граждане, по крайней мере пока еще, не имеют. В статье 127 написано: „Правосудие осуществляют профессиональные судьи и, в определенных законом случаях, народные заседатели и присяжные”. Так вот закона, который бы регулировал участие присяжных, нет. Потому и воспользоваться правом на суд присяжных господин Луценко не будет иметь возможности. И может, это хорошо. Как наказание ему за то, что когда он дважды занимал должность министра внутренних дел, то занимался не реальными реформами в правоохранительной и судебной системе, а совсем другим.

Второй повод удивляться деяниям наших государственных мужей дал господин Тигипко.

Он заявил, что Министерство социальной политики намерено разработать концепцию отказа от прожиточного минимума. И что он поддерживает такой отказ.

Не хотел бы вступать в общую дискуссию относительно необходимости сохранения такого показателя, как „прожиточный минимум”. Это вопрос достаточно непростой и требует профессионального подхода специалистов. Сейчас речь не об этом. Дело в том, что показатель „прожиточный минимум” упоминается в Конституции Украины.

Так, в части третьей статье 46 Конституции записано:

„Пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которая является основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом”. То есть показатель „прожиточный минимум” вплетен в предусмотренную Конституцией систему социальной защиты Украины, и потому отказаться от него, не внося изменения в Конституцию, невозможно.

К чему это я. К сожалению, постоянное пренебрежение законами со стороны государственных чиновников нередко связано с банальным незнанием даже основных законодательных актов Украины.

Потому очень хотелось бы пожелать нашим депутатам, политикам, государственным деятелям: уважаемые, прочтите хотя бы Конституцию Украины!

Борис Кушнирук