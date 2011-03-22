Дело Гонгадзе: один режим хочет показательно заклеймить другой?

Заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин, стремительный и респектабельный, вошел в здание агенства Укринформ. Его охранники отодвигали от него журналистов. Сцена напоминала профессиональную охрану телезвезды от фанатов. Хотя чем он не звезда? «Мурка» в его исполнении -стала настоящим телехитом...

Сегодня тоже своего рода шоу: показательная пресс-конференция на тему «Открытость силовых структур Украины перед обществом: руководители спецслужб отвечают на вопросы журналистов». Кроме господина Кузьмина, выступили также заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк и первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Владимир Рокитский.

Интересное стечение обстоятельств. Демонстрировать свою публичность “силовики” стали на следующий день после "слива" информации о том, что против экс-президента Кучмы открыли уголовное дело. Через информагентство, близкое к партии Регионов, появилась эта информация, которую потом в ГПУ демонстративно не подтверждали, но и не опровергали. Сегодняшняя пресс-конференция собрала огромное количество журналистов.

По регламенту, по пять минут дали участникам мероприятия. Сначала выступил Ренат Кузьмин. Он рассказал, как эффективно борется с коррупцией его ведомство. Как расследуют дела о “крышевании сотрудниками ГПУ игрального бизнеса”, незаконное обогащение через взятки.

Но, несмотря на этот парад силового генералитета, людей в первую очередь интересовала новость о возбуждении уголовного дела против Кучмы. Поэтому, едва Кузьмин замолчал, журналисты буквально набросились на него.

– Правда ли, что дело против Кучмы возбуждено и он находится под подпиской о невыезде?

– Да, правда. Соответствующее постановление направленно в пограничную службу. В ходе расследования основного дела по факту убийства журналиста отрабатывались организаторы, соучастники, возможные заказчики. Именно в результате этого собранно достаточно доказательств относительно причастности Леонида Данииловича к преступлению – убийству Гонгадзе и незаконным действиям относительно журналиста Подольского.

– По какой статье возбуждено дело против Кучмы?

– Вопрос квалификации дела – это вопрос не сегодняшнего дня. Леонид Кучма подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Гонгадзе.

– Вы говорите, что ищете заказчиков, но завершая дело Пукача, Генпрокуратура признала, что заказчиком дела является покойный министр Кравченко?

Это был лучший вопрос пресс-конференции. Кузьмин взбеленился:

– Вы профессиональный журналист? Вы знаете разницу между “заказом” и “приказом”. И вообще, мы пришли говорить о делах в силовых структурах, а не только говорить о Кучме. Коллеги, наше дело – расследовать дело, а не рассказывать о тайнах следствия, – немного успокоившись он продолжил. – Во время расследования дела об убийстве Георгия Гонгадзе отрабатывались разные версии, проверялись разные лица, поэтому в отдельное производство было выделено дело относительно обвинения в убийстве журналиста прежнего генерала МВД Алексея Пукача.

– А какова судьба пленок Мельниченко?

– Они будут привлечены как вещественные доказательства.

Очевидно Ренату Кузьмину было неприятно отвечать на эти все вопросы. Он работал в должности заместителя Генпрокурора с 2006 года и тогда дело Георгия было в его ведомстве. Николай Мельниченко демонстративно не доверял следователям ГПУ, работая лишь с парламентской ВСК. Не доверял не без основания, дело Гонгадзе у Кузьмина забрал Генпрокурор Святослав Пискун в 2007 году. После этого в одном из интервью Кузьмин давал оценки явно не в интересах майора Мельниченко. Заместитель Генпрокурора возмущался тем, что офицер безопасности записывает Президента и убегает за границу. “Кто он - герой или преступник?” – спрашивал Кузьмин журналиста. – И какие такие преступные действия он задокументировал? Так на одной из пленок упоминается Гонгадзе, но есть ли там приказ убить журналиста, отрезать ему голову? Нет.” Сегодня Кузьмин сообщает, что эти пленки привлекаются как вещественные доказательства. А в прошлом году заказчиком убийства Георгия был признан генерал Кравченко. И курировал дело уже Кузьмин. Абсолютно права журналистка, которая спрашивала о том, не противоречат ли друг другу два постановления ГПУ: годовой давности о признании заказчиком Кравченко, и другое - об открытии дела против Кучмы.

Я сразу же на пресс-конференции набрала телефон владельца одной из известных юридических компаний и спросила есть ли разница между “заказом” и “приказом убить”, как спросил журналистку Кузьмин.

– А что в стране есть официальная должность палача? Приказ об убийстве человека является априори незаконным, и он, конечно, может считаться заказом, – услышала в ответ.

– Так известно ли по какой статье возбуждают дело против Кучмы: за превышение полномочий или за приказ, который повлек за собой смерть журналиста? – опять спросили журналисты.

Кузьмин опять попросил журналистов подождать.

Дальше пресс-конференция шла по продуманному сценарию. Милицейский генерал Виктор Ратушняк тоже рассказывал, как славное МВД борется против оборотней в погонах, привел цифры преодоления преступности, говорил, как увеличилось внимание к обращениям граждан и уверял, что МВД включилось в реформы, которые будет проводить “не числом, а умением”.

Венцом “потенции” украинских силовиков можно считать ответы заместителя председателя СБУ Владимира Рокитского.

На вопрос об украденном Массадом палестинском инженере он учтиво пересказал все, что писали об этом в Интернете, и сказал, что СБУ не получало данных о том, что палестинский инженер покинул Украину. Нам дали понять, что детали дела изучаются. Потом его спросили, известно ли что-то о возбуждении дела относительно Веры Улянченко во Флориде. Заместитель председателя СБУ был не в курсе. Из чего можно сделать вывод: Интернетом спецслужба владеет (раз о палестинце знает), но читает его медленно (раз новости об Улянченко не дошли). Вообще на этом торжестве публичности вопросы было задать крайне тяжело. Наверное, сценаристы решили не переутомлять силовиков. Потому и не смогла я спросить генералитет о журналисте Климентьеве, преследуемых тризубовцах, акции в Макеевке, убийстве Александра Коробчинского и наконец о том, будут ли они сотрудничать с ВСК Богословской относительно "государственной измены" по делу Тимошенко, которое закрыли много лет тому назад. Последним аккордом пресс-конференции стали сообщения Кузьмина о том, что прежних чиновников правительства Тимошенко, которые сидят в СИЗО, после ознакомления с делом, будут выпускать. “Вы должны понимать, арест - не самоцель, это способ вынудить подозреваемых ознакомиться с делом”, – проинформировал Кузьмин - и начал перечислять везунчиков, которые уже прочитали дело и которых выпустили или выпустят вот-вот: Корнийчук, Филипчук...

– А Юрия Луценко тоже выпустят? – спросила я, фактически перебив заместителя Генпрокурора. (Юрий Луценко - один из главных оппонентов не только Януковича, но и самого Кузьмина. Он в 2007 году повторял тезис о том, что Кузьмин не дает хода всем громким делам против чиновников).

– Юрий Луценко еще не ознакомился с делом.

Кто бы сомневался...

Маша Мищенко