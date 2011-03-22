Как волна протестов в Украине меняет риторику Януковича

У нее семь пятниц на неделе! Так можно сказать про нынешнюю власть в Украине, если сравнить заявления Виктора Януковича о ситуации в стране, озвученные им с интервалом всего в несколько дней.

В начале минувшей недели во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным и руководителями фракций большинства Александром Ефремовым (Партия регионов), Петром Симоненко (КПУ) и Игорем Шаровым (Народная партия) президент излучал оптимизми даже давал поручения относительно распределения по итогам первого квартала сверхплановых доходов бюджета.

В частности, он высказался за необходимость распределения данных средств между регионами для достройки социальных объектов и дорог. При этом из слов главы государства вытекало, что речь идет о сумме в 5 млрд. грн.

«Я просил бы Владимира Литвина вместе с его коллегами в ближайшее время запланировать рассмотрение этого вопроса в парламенте, а правительству подать эту программу на рассмотрение Верховной Рады», - дал поручение Янукович, добавив, что это крайне важно сделать.

Однако диаметрально противоположные оценки работы правительства в части наполняемости государственной казны прозвучали из уст президента в понедельник, 21 марта, когда он проводил заседание управляющего совета комитета по экономическим реформам. На этот раз он подверг резкой критике деятельность налоговой и таможни, потребовав от них улучшить показатели наполнения бюджета.

В частности, глава государства обвинил руководителя Государственной налоговой службы Виталия Захарченко в том, что его ведомство «наращивает объем просроченного некомпенсированного НДС и взимает налоги наперед».

Президент назвал недопустимой практику уплаты налогов авансом и указал на это премьер-министру Николаю Азарову. «Такие случаи (уплата налогов авансом - автор), к сожалению, еще существуют, и это надо прекратить. Эта практика должна быть прекращена, Николай Янович. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, будем делать это хирургическим путем», - пригрозил Янукович.

Кроме того, он сообщил резонансную новость о сумме невозмещенного НДС в 5 млрд. грн. на начало марта. Данная информация свидетельствует о том, что разрекламированное правительством обещание перейти к автоматическому возмещению данного налога с марта снова не будет выполнено. А следовательно, договоренность между правительством и МВФ по этому поводу также не будет соблюдена, как и обещание до конца марта ввести в действие пенсионную реформу.

Досталось на орехи от президента и руководителю Государственной таможенной службы Игорю Калетнику. «Если государственная налоговая хотя бы на бумаге выполнила план в общий фонд государственного бюджета на 104,2%, то государственная таможенная не внесла в казну около 600 млн. грн.», - с упреком назвал конкретные цифры недопоступлений в бюджет президент.

Как видим, разница между заявлениями Виктора Януковича, озвученными им на прошлой и на этой неделе, огромна. Тогда он рассказывал об ожидаемом перевыполнении плана поступлений в госказну по итогам первого квартала и упоминал цифру в 5 млрд. грн. Теперь же президент признался, что государство только по НДС задолжало бизнесу эти же 5 млрд. грн., а еще налоговики влезли наперед на какую-то сумму по уплате других налогов.

Также отличаются заявленные неделей раньше и теперь намерения президента относительно изменений на будущее расходной части бюджета. Если 14 марта он говорил о необходимости направить дополнительные бюджетные средства на строительство дорог и социальных объектов в регионах, то сейчас об этом уже не было сказано ни слова.

Теперь президент выразил озабоченность относительно существующих социальных проблем в стране. Он раскритиковал премьер-министра за то, что правительственные чиновники хвастаются улучшением статистических макроэкономических показателей, тогда как «людей это улучшение практически не касается». И призвал ликвидировать в Украине понятие «гарантированного размера прожиточного минимума», как позорное явление.

Вероятно, Виктор Янукович имел в виду термин – уровень обеспечения прожиточного минимума. В соответствии со статьей 23Закона «О государственном бюджете Украины на 2011 год» данный уровень для назначения социальных пособий малообеспеченным семьям составляет: для трудоспособных лиц – 21% от величины прожиточного минимума; для детей – 50%; для инвалидов и лиц, утративших трудоспособность – 75%.

Кроме того, в минувший понедельник президент поддал жесткой критике деятельность правительства в регуляторной сфере. В частности, он возмутился существованием многочисленных предприятий-посредников при госструктурах, созданных для оказания административных услуг населению, и потребовал от Азарова и присутствующих министров ликвидировать их в кратчайшие сроки.

Янукович рассказал, что наибольшим нарушителем в этой сфере является МВД. «К примеру, стоимость смены удостоверений водителя для выезда за рубеж составляет около 500 грн. За что? За замену одной бумажки?, - сокрушался он. – Не понимаю, как вас могут благодарить люди, если вы заставляете платить их даже за те услуги, которые им совершенно не нужны».

А теперь зададимся логичным вопросом: что же заставило президента столь кардинально изменить свои оценки деятельности правительства и ситуации в стране за такой короткий промежуток времени? Почему еще неделю назад всё было хорошо, а сейчас стало всё так плохо?

Ответ на этот вопрос очевиден. Именно в конце минувшей недели и начале нынешней в Украине стали стремительно нарастать протестное движение.

Так, на прошлой неделе в городе Енакиево Донецкой области начали протестные акции горнякишахты «Красный Октябрь». Они выступили с требованиями погасить задолженность по зарплате, своевременно выплачивать заработок горнякам в сроки, обозначенные в коллективном договоре, и наказать виновных в сложившейся ситуации.

В понедельник начали бессрочную акцию протеста в Сумах еще работники ОАО «Сумское научно-производственное объединение имени Фрунзе». «По официальной информации Сумского городского центра занятости, на заводе им. Фрунзе планируется сокращение работников в количестве 1258 человек. Увольнения рабочих уже начались, но это лишь первый этап», - сообщил о причинах волнений председатель свободного профсоюза ОАО «СНПО им. Фрунзе» Александр Ткаченко. Также в понедельник протесты прозвучали в Харькове. В частности, работники государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» даже перекрыли улицу недалеко от проходной в знак протеста против невыплаты зарплат.

Работники завода жаловалисьна отсутствие работы и требовали выплаты зарплат, долги по которой составили более 12 млн. грн.

Еще в понедельник во многих городах страны прошли митинги педагогов, требующих

увеличить в государственном бюджете расходы на сферу образования и повысить зарплаты. Например, во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко под государственными флагами Украины и флагами Профсоюза работников науки и образования Украины собрались около пяти тысяч учителей школ, преподавателей вузов, студентов и представителей просветительских профсоюзов.

Примерно столько же работников сферы образования собралось в понедельникс аналогичными требованиями и на центральной площади им. Ленина в Донецке.

А во вторник протестные акции педагогов намечено провести в столице.

Тоже в понедельник в двух концах страны – во Львове и в Луганске – стартовала масштабная протестная акция автомобилистов. А 25 марта все участники планируют встретиться в Киевена Европейской площади, где в 10.00 начнется совместный митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!». Естественно, что на фоне вышеперечисленных и многих других протестных акций, разворачивающихся в последние дни в государстве, президент не мог себе позволить в минувший понедельник хвалить правительство и говорить, что все хорошо.

К тому же, ситуация в Украине сейчас действительно очень тяжелая - как для населения, так и для бизнеса. Кроме безработицы, низких социальных стандартов, задолженностей по зарплатам, коррупции, террора предпринимателей со стороны фискальных органов и т.д. украинцы сейчас сильно страдают от стремительного роста цен на продукты питания и повышения тарифов на ЖКУ.

Не может, к примеру, не шокировать информация о том, что гречку сегодня продают в Донецке по цене более 46 гривень за килограмм, а капусту – по 15-16 гривень.

Поэтому президент Янукович был в минувший понедельник прав в той части, что хорошие макроэкономические показатели, декларируемые правительством, не означают реального улучшения жизни украинцев. На самом деле так называемые реформы буксуют, а уровень жизни населения и самочувствие предпринимателей в Украине лишь ухудшаются.

Аркадий Кашуба