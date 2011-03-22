На заводе им.Фрунзе началась акция протеста

21 марта в Сумах работники ОАО «Сумское научно-производственное объединение имени Фрунзе» начали бессрочную акцию протеста против сокращения рабочих мест на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Сумах заявили представители оргкомитета протестных акций.

«По официальной информации Сумского городского центра занятости, на заводе им. Фрунзе планируется сокращение работников в количестве 1258 человек. Увольнения рабочих уже начались, но это лишь первый этап», - сообщил член оргкомитета, председатель свободного профсоюза ОАО «СНПО им. Фрунзе» Александр ТКАЧЕНКО.

Он рассказал, что в настоящее время на предприятии работают около 13,5 тысячи человек, а всего несколько лет назад было 22 тысячи.

«Следовательно, сегодняшние увольнения рабочих составляют около 10% общего количества, а согласно коллективному договору, на протяжении года сокращения не могут превышать 4% общего числа работающих», - отметил А.ТКАЧЕНКО.

По его словам, руководство первичной профсоюзной организации завода, которая призвана отстаивать интересы работников предприятия перед работодателем, в этой ситуации «лишь разводит руками и идет на уступки» владельцам ОАО. На защиту прав трудящихся завода стал лишь свободный профсоюз ОАО «СНПО им. Фрунзе», объявив о начале бессрочной акции протеста за сохранение рабочих мест на предприятии.

«Уже сегодня, 21 марта, в 09.30 возле заводоуправления был установлен палаточный городок с целью информирования работников и круглосуточного пикетирования администрации ОАО «СНПО им. Фрунзе». Каждый день в 17.15 здесь будут проводиться митинги», - проинформировал А.ТКАЧЕНКО.

В свою очередь, член оргкомитета юрист Дмитрий ТКАЧЕНКО отметил, что при нынешнем сокращении работников ОАО «СНПО им. Фрунзе» не проводятся проверки квалификации работников и производительности их труда.

«Это является нарушением статьи 42 Кодекса законов о труде, и свободный профсоюз видит здесь неправомерность действий руководства ОАО. Кстати, о нарушении работодателем порядка увольнения свидетельствуют неоднократные восстановления работников на работе через судебные решения. В коллективном договоре указано об обязанности работодателя проводить консультации с профсоюзами с целью уменьшения негативных последствий сокращения штата. Со свободным профсоюзом, невзирая на неоднократные требования, такие не проводятся», - рассказал Д.ТКАЧЕНКО.

Член оргкомитета, общественный деятель Николай СУРЖЕНКО на пресс-конференции заметил, что таким образом власть в Украине, принимая непопулярные реформы, “провела «разведку боем»: насколько можно придушить свободу и право на достойное существование граждан”.

«Первым этапом стало принятие одиозного Налогового кодекса, по поводу которого до сих пор продолжаются массовые протесты украинских предпринимателей. В Верховной Раде народные избранники еще не успели принять Трудовой кодекс, а некоторые владельцы предприятий уже начали выполнять его в форме, ограничивающей права рабочих перед работодателем. Ведь в проекте нового Трудового кодекса заложена норма, которая освобождает работодателя от получения согласия профсоюза на увольнение работника. Примером этого является и ситуация с массовыми увольнениями на ОАО «СНПО им. Фрунзе». Единственное, чего не ожидали заводовладельцы, – это самоорганизации рабочих в протестном движении за сохранение своих рабочих мест», - сказал Н.СУРЖЕНКО.

По его словам, сокращение работников в таком количестве с крупнейшего предприятия города – общая беда всех сумчан.

«Массовая безработица грозит моральным расстройством общества. Мы готовы идти до окончательной победы, потому что уверены в своей правоте. Протесты могут со временем приобрести несколько иные формы, конечно, не запрещенные законодательством Украины, и консолидироваться с другими движениями, например, с предпринимателями. Пока еще акция является сугубо гражданской инициативой свободного профсоюза работников ОАО «СНПО им. Фрунзе» и других рабочих предприятия. Сейчас мы избегаем политизации этого вопроса», - заявил Н.СУРЖЕНКО.

«Если же администрация ОАО на контакт с митингующими так и не пойдет, мы заявляем о готовности объединяться с другими протестными движениями, в частности, предпринимателями, студентами и тому подобное», - подчеркнул А.ТКАЧЕНКО.

Организаторы акции отметили, что на них уже осуществляется давление со стороны представителей администрации предприятия, а во время бессрочной акции возможны провокации.

Между тем, по данным администрации ОАО, пока речь идет об оптимизации штата работающих и реструктуризации производства. Этот процесс предусматривает увольнение определенного числа работающих из числа пенсионеров и нарушителей трудовой дисциплины, максимальное увеличение рентабельности производства и уменьшение себестоимости продукции.

*** ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» - один из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.