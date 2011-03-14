Янукович призывает ВР внести изменения в госбюджет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2011 год по итогам первого квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и руководителями фракций большинства Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (КПУ) и Игорем ШАРОВЫМ (Народная партия).

Президент отметил, что имел возможность ознакомиться с данными по итогам первого квартала, которые свидетельствуют о том, что доходы будут выше, чем планировалось.

Поэтому В.ЯНУКОВИЧ считает, что парламент, не ожидая завершения первого полугодия, должен внести изменения в бюджет и распределить эти средства по стратегически важным направлениям.

В частности, глава государства высказался за необходимость распределения этих средств между регионами для достройки социальных объектов, дорог и др.

Он отметил, что, по подсчетам правительства, для достройки таких объектов понадобится приблизительно 5 млрд. грн.

«Я просил бы В.ЛИТВИНА вместе с его коллегами в ближайшее время запланировать рассмотрение этого вопроса в парламенте, а правительству подать эту программу на рассмотрение Верховной Рады», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это крайне важно сделать.

«Нам нужно этим путем идти и завершить строительство социальных объектов, которые должны служить людям», - сказал Президент.