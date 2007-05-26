На Крещатике в рамках празднования Дня Киева проходит велогонка

Сегодня, с 11:00 до 14:00 на ул. Крещатик в рамках празднования Дня Киева проходит велогонка.

Как передает корреспондент УНИАН, международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе проходят по маршруту: Майдан Незалежности - Крещатик - Красноармейская - пл. Льва Толстого - Красноармейская - Крещатик - Европейская площадь - Майдан Незалежности.

В велогонке участвуют 70-80 гонщиков.

Как сообщал УНИАН, 26 и 27 мая во время празднования Дня Киева на главной улице столицы Крещатик будут работать, кроме стационарной сети заведений, 40 дополнительно установленных торговых точек по реализации, преимущественно, мороженого и безалкогольных прохлаждающих напитков.

В эти дни алкогольные напитки на Крещатике не будут продавать.

В центре города будут работать 12 бригад скорой помощи.

Напомним, к дню Киева на 26-27 мая запланирован ряд городских мероприятий, которые будут проходить в центре столицы. В частности, велогонка, благотворительный легкоатлетический пробег “Под каштанами”, Роллер-Марафон, Кубок г.Киева по уличному баскетболу, Киевский открытый фестиваль-турнир восточных боевых искусств, Международный турнир по кикбоксингу «Кубок города-героя Киева» и праздничная концертная программа.