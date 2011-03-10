Human Rights Watch критикует Чечню за исламский дресс-код
20:59, 10 марта 2011Разное
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Женщины говорят об оскорблениях и угрозах
Правозащитная организация Human Rights Watch высказала критику в адрес властей Чечни в связи с принудительным введением исламских норм ношения одежды для женщин, сообщает Би-би-си.
В докладе организации приводятся свидетельства женщин, которые сообщают об оскорблениях и угрозах в их адрес в случае, если они отказывались носить головные платки и длинные юбки.
В ряде случаев, подчеркивает Human Rights Watch, угрозы звучали от представителей местных органов правопорядка.
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