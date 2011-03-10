Human Rights Watch критикует Чечню за исламский дресс-код

Правозащитная организация Human Rights Watch высказала критику в адрес властей Чечни в связи с принудительным введением исламских норм ношения одежды для женщин, сообщает Би-би-си.

В докладе организации приводятся свидетельства женщин, которые сообщают об оскорблениях и угрозах в их адрес в случае, если они отказывались носить головные платки и длинные юбки.

В ряде случаев, подчеркивает Human Rights Watch, угрозы звучали от представителей местных органов правопорядка.