В Израиле строят мемориал Красной Армии

Монумент в честь победы Красной Армии над нацистской Германией, который планируется построить в Израиле, обойдется в 1 миллион долларов и будет финансироваться пожертвованиями еврейских общин всего мира, сообщает Би-би-си со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

На уходящей неделе российско-израильское жюри выбрало проект мемориала, который будет возведен на берегу Средиземного моря в городе Нетании. Из 75 работ, присланных на конкурс, судьи отдали предпочтение произведению коллектива российских скульпторов Салавата Щербакова, Василия Перфильева и Михаила Народицкого. Памятник спроектирован в виде темного лабиринта, закоулки которого обозначают трагические моменты в истории еврейского народа: от египетского рабства и разрушения Иерусалимского храма до Холокоста.

Премьер-министр Нетаньяху начал воскресное заседание кабинета с объявления о завершении конкурса: "Проект был выбран из множества достойных предложений. Думаю, он сможет передать глубокую благодарность, которую мы питаем ко всем, кто сражался в той чудовищной войне за спасение человечества... - приводит его слова РИА "Новости". - Примерно полмиллиона евреев воевали в рядах Красной армии, и многие из них живут сегодня среди нас в Израиле. Этот мемориал также символизирует их героизм и вклад в победу".

Сбор средств и реализация проекта в целом поручены израильскому фонду "Керен ха-Йесод", который с 1920 года обеспечивает мобилизацию финансовых ресурсов еврейской диаспоры на нужды национального строительства.