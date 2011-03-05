Мотоциклист на большой скорости столкнулся с тепловозом

В Балаклаве в пятницу вечером 24-летний водитель мотоцикла «Ява» на большой скорости наехал на закрытый железнодорожный шлагбаум, после чего столкнулся с тепловозом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в городе Севастополе, двигаясь в Балаклаве по улице Новикова через железнодорожный переезд в направлении площади 1-го мая, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора регулируемого железнодорожного переезда, произвел наезд на закрытый шлагбаум, после чего столкнулся с тепловозом грузового поезда, двигавшимся слева направо по ходу движения мотоцикла.

В результате ДТП водителя госпитализировали в больницу с политравмами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травматическая ампутация правой нижней конечности в области нижней трети бедра, травматический шок.