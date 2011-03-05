Черкасские женщины могут бесплатно посмотреть про "Любовь-морковь"

В Черкассах второй год подряд по инициативе городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА мэрия приглашает женщин в кино. Они будут иметь возможность бесплатно посмотреть две комедии «Мама напрокат» и «Любовь-морковь-3».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, женщины смогут попасть в кино, предварительно забронировав билеты в управлении культуры и туризма Черкасского горисполкома, и, забрав приглашение.

Будут демонстрировать бесплатное кино для женщин кинотеатр «Дворца молодежи» и «Украина» 5, 6 и 8 марта.