Немцы отказываются покупать экологически чистый бензин

От 60 до 70 процентов немецких автовладельцев отказались заправляться новым более экологически чистым бензином Super E10 из-за опасений испортить моторы своих машин, сообщает Deutsche Welle.

В связи с отсутствием спроса поставки E10 на автозаправочные станции приостановлены. Новым бензином будут заправлять лишь на половине из почти 15 тысяч немецких бензоколонок, в основном на востоке и на юге страны.

Водители предпочитают заправляться более дорогим бензином А-98, который в ФРГ называют Super Plus. В результате топливные хранилища оказались переполнены невостребованным E10, в то время как нефтезаводы не успевают справляться с заказами на Super Plus.

Министр экономики Райнер Брюдерде пообещал в ближайшее время созвать "бензиновый саммит", чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В соответствии с решением ЕС, напоминает Лента.ру, в обязательном порядке E10 должен быть введен с 2013 года, а к 2020 топливо должно составлять десять процентов от потребляемого в Евросоюзе горючего.

10 процентов в E10 составляет биоэтанол, который получают из растительных веществ, содержащих сахар и крахмал: сахарного тростника, сахарной свеклы, кукурузы и зерна. С введением Е10 власти ЕС рассчитывают снизить расход нефти и объем эмиссии выхлопных газов.

Между тем, по оценкам Федерального автомобильного ведомства Германии (KBA), для четырех миллионов машин, то есть для каждой десятой из стоящих на учете в ФРГ, E10 неприемлем.