В Сумской области на вокзале задержали мужчину с минами
12:22, 03 марта 2011Разное
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Принес просто в сумке
В Сумской области мужчина пришел на Роменский железнодорожный вокзал с большой сумкой, в которой находились минометные мины.
Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, увидев сотрудников милиции, мужчина подошел к ним и отдал свою ручную кладь. После этого он хотел покинуть перрон, но был задержан.
Милиционеры обнаружили в сумке три 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Опасный груз обезвредили пиротехники МЧС, а его происхождение выясняют правоохранители.
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