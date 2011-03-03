В Сумской области на вокзале задержали мужчину с минами

В Сумской области мужчина пришел на Роменский железнодорожный вокзал с большой сумкой, в которой находились минометные мины.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, увидев сотрудников милиции, мужчина подошел к ним и отдал свою ручную кладь. После этого он хотел покинуть перрон, но был задержан.

Милиционеры обнаружили в сумке три 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Опасный груз обезвредили пиротехники МЧС, а его происхождение выясняют правоохранители.