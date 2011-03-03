ДТП из-за порыва водопроводной трубы: двое погибших, двое раненых

В Херсоне в дорожно-транспортном происшествии два человека погибли, еще двое – пострадали.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, ДТП произошло 2 марта около 20.45 на ул. Перекопская (Днепровский район).

Из-за прорыва водопроводной магистрали на указанной улице образовался слой льда. 38-летний водитель автомобиля «Daewoo-Nexia» на льду не справился с управлением, вследствие чего автомобиль вынесло на правую обочину, где он столкнулся с электроопорой и деревом.

Вследствие ДТП водитель и его 41-летний пассажир погибли на месте. Двое других пассажиров, 1978 и 1984 гг. рождения, были доставлены в местную больницу с травмами, но пострадавшие отказались от медицинского осмотра.

Продолжается следствие относительно всех обстоятельств инцидента.