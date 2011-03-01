Украинские журналисты в первых рядах побывали в иранском ядерном центре

Украинские журналисты стали одними из первых представителей зарубежных медиа, которые получили доступ к Иранскому ядерному центру в Тегеране.

Как передает корреспондент УНИАН, с 22 по 28 февраля делегация Национального союза журналистов Украины во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО находилась с официальным визитом в Исламской Республике Иран.

В ходе поездки делегация встретилась с вице-президентом страны Насрин СОЛТАНАХ, министром иностранных дел Али Акбаром САЛЕХИ, руководством Высшего совета национальной безопасности, Министерства культуры и исламской ориентации.

Украинские журналисты также посетили ведущие предприятия Ирана и научно-исследовательские центры. В частности, украинские журналисты стали одними из первых представителей зарубежных медиа, которые получили доступ к Иранскому ядерному центру в Тегеране.

Кроме того, состоялись встречи с коллегами из ведущих СМИ Ирана, в частности, информационных агентств «Ирна» и «Пресс ТВ», газеты «Иран».

Вице-президент Ирана Насрин СОЛТАНАХ во время встречи с делегацией НСЖУ подчеркнула важность журналистской работы и визита иностранной делегации. «Ваша деятельность очень важна в мире, поскольку вы являетесь послами доброй воли. Вы переносите очень важную информацию из одного региона мира в другой, от одних людей другим, и это очень важно для того, чтобы информация была честной и правдивой», - отметила вице-президент.

Поездка стала возможной в результате подписания Меморандума о сотрудничестве между Посольством Исламской республики Иран в Украине и Национальным союзом журналистов Украины. В делегацию вошли руководители трех всеукраинских и двух региональных газет, медиахолдинга, а также представители информационного агентства и радио.