Задержаны глава Одесского облавтодора и его заместитель

Глава Службы автомобильных дорог Одесской области и его первый заместитель задержаны правоохранителями по подозрению в расхищении по сговору 2 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в Одесской областной прокуратуре.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному относительно этих должностных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, установлено, что в 2007 году чиновники Службы автодорог, вступив в предварительный сговор, заключили договоры с фиктивным предприятием на выполнение услуг. И в дальнейшем, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, подписали акты сдачи-приема проектной продукции по 14 договорам разработки однотипных рабочих проектов на организацию дорожного движения. Общая стоимость договоров превысила 3,2 млн. грн. Вопреки тому, что предприятие не выполнило договорных обязательств, Служба автомобильных дорог в области перевела на его счета свыше 2 млн. грн., чем нанесла государству ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, ранее Одесская областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц сельского совета и районного отдела Государственного комитета по земельным ресурсам относительно продажи отрезка автомобильной дороги Одесса-Киев.