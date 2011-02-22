Как украинцы в США диверсифицировали информацию о нашей действительности

В то же время, когда представители власти (Грищенко, Бойко, Лавринович) убеждали американских властей предержащих в продвижении украинской демократии и прозрачности, неправительственные эксперты (Гончар, Продан, Колиушко) встречались с американскими коллегами, и рассказывали о реальном положении вещей в Украине... Недавно попала в руки книга Барака Обамы, где он описал свое карьерное восхождение. В ней выделила две фразы. Первая, его упоминание о встрече с тогда кандидатом в президенты Ющенко. Обама красиво вспоминал Майдан, а подытоживая годы правления Ющенко, констатировал, что Украина так и не смогла стать энергетически независимым от России государством. Второй пассаж американского президента процитирую дословно: “В американской демократии главной должностью является должность гражданина”. И верность этому своему тезису американский президент подтвердил не словом, а делом, в том числе и на украинском направлении. Недавно в Вашингтоне состоялась третья встреча в рамках заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США. Украинские медиа, очевидно, опираясь на сообщение правительственного сайта, написали большое количество материалов о победном визите украинских правительственных чиновников в Вашингтон, об общих намерениях строить энергетическую безопасность и готовности бороться с коррупцией. Событие, которое осталось журналистами незамеченным, – впервые за годы существования комиссии Украина-США Госдепартамент инициировал, кроме официальных встреч правительственных чиновников, многостороннюю встречу при участии представителей гражданского общества. То есть в то же время, когда представители от власти убеждали американских властей предержащих в продвижении украинской демократии и прозрачности, неправительственные эксперты встречались с американскими коллегами и рассказывали о реальном положении вещей в Украине (насколько известно, с этими экспертами встретилась и Хиллари Клинтон). Я бы многое дала, чтобы послушать эти, в большинстве своем закрытые для прессы, дискуссии. Госдеп подтвердил тезис Обамы: должность гражданина важнее портфелей властей предержащих. Именно встречи с представителями гражданского общества должны оградить США от “стратегического мошенничества” и диверсифицировать информацию об украинской действительности.

Формат встречи предусматривал, что украинские эксперты донесут до американцев свое виденье того, какие шаги следует предпринять нашей власти, чтобы прозрачность и борьба с коррупцией не были лишь имитацией процессов.

В УНИАН попали наработки украинских экспертов в сфере энергетики. Нам показалось интересным, что предлагают украинские эксперты Госдепартаменту для настоящей прозрачности и диверсификации. Мы публикуем эти предложения в сокращенном виде.

Центр «НОМОС» Актуальная энергетическая тематика для формата украинско-американского сотрудничества в рамках «Хартии Украина – США о стратегическом партнерстве» (круглый стол “The US-Ukraine Strategic Partnership: Economic, Cultural and Democratic Development”, Вашингтон, 14.02.2011) Полная, корректная и своевременная имплементация Договора Энергетического Содружества (Energy Community Treaty) в случае ее успешного завершения фактически будет означать секторную интеграцию Украины в энергетическое пространство ЕС.

Присоединение Украины к Инициативе обеспечения прозрачности добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiative, ЕІТІ) (УНИАН уже писал, что присоединение к ЕІТІ, если его корректно имплементировать требует сделать прозрачными все платежи энергетических компаний. Напоминаем, что прошлое правительство по инициативе неправительственных организаций и под давлением Европейской Комиссии своим постановлением фактически присоединилось к Инициативе). Позиция относительно ЕІТІ содержится в Меморандуме Украины и МФВ. Действующее правительство подтвердило готовность продолжать выполнение постановления, однако на практике уклонялось от этого на протяжении 2010 года.

Переход к политике открытости относительно разведки и разработки углеводородных ресурсов в украинском секторе Черного моря, разработки залежей нетрадиционного газа с целью привлечения ведущих мировых компаний, которые владеют необходимым технологическим и инвестиционным потенциалом. Отказ от эксклюзивности и преференций через непрозрачные механизмы для компаний одной страны (РФ). Американские компании занимают лидирующие позиции в отмеченных сферах и потому должны быть вовлеченные в это, подобно тому как это имеет место в Румынии и Турции.

Сохранение и расширение кооперации со США в сфере диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС в период после завершения действия договора о коммерческих поставках ядерного топлива в 2015 г. в соответствии с п.2 Раздела ІІІ «Хартии Украина – США о стратегическом партнерстве».

Кооперация в формате Украина – ЕС – США по проблематике энергетической безопасности в соответствии с п.3 Раздела ІІІ «Хартии Украина – США о стратегическом партнерстве» с целью:

a) стимулирование ЕС к пересмотру существующей схемы газовых отношений на линии РФ – Украина – ЕС;

Суть предложения – перенос пунктов сдачи-приемки газа «Газпромом» европейским компаниям с границ Украина – ЕС на границу Россия – Украина.

Существующая схема является анахронизмом, который сохранился от СССР. В случае изменения схемы, Украина приобретает де-юре (в добавление к де-факто) статус транзитной страны, которая означает возможность заключения соответствующих контрактов на транзит газа не с «Газпромом», а с европейскими компаниями. Украинская газотранзитная система при таком подходе и в контексте имплементации Договора Энергетического Содружества становится интегрированной частью европейской газовой сети и автоматически получает гарантии загрузки ГТС от потребителей в ЕС, а не от монопольного поставщика из России.

b) создание механизма раннего предупреждения и предотвращения прерывания поставок энергетических продуктов

Суть предложения – создание системы он-лайн мониторинга телеметрических данных физического перемещения энергоресурсных потоков на линии Поставщик – Транзитер – Потребитель. Взаимосогласованный перечень параметров движения энергопотоков должен быть доступным для всех сторон технологической цепочки «Добыча – Транспортировка – Потребление» (РФ – Украина – ЕС). Сопоставление параметров будет предоставлять возможность выявления проблемных зон на всем пути перемещения газовых потоков от скважины к потребителю и четко устанавливать ответственного в случае нарушения трафика.

c) проработка создания альтернативной системы поставок нефти на базе Одесса - Броды для стран Центральной Европы в случае ограничения/прекращения поставок нефти РФ по системе «Дружба» после введения в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы – ІІ в 2012 году.

Суть предложения – использование маршрута Одесса – Броды – «Южная «Дружба» в качестве альтернативы для поставок нефти в Украину, Словакию, Венгрию и Чехию. Послесловие Нет сомнения, что воплощение хотя бы двух мероприятий - имплементация Инициативы прозрачности (которая обязывает компании и правительство обнародовать платежи и поступления) и создание системы он-лайн мониторинга телеметрических данных физического перемещения энергоресурсных потоков на линии Поставщик – Транзитер – Потребитель (когда все энергопотоки отслеживаются в реальном времени) - стало бы петлей для украинской энергетической коррупции. Но станут ли эти предложения руководством к действию? Наверно, это зависит не только от нас, а от того, кто сидит на концах трубы, с ее Северной и с Западной сторон. А еще от деятельной позиции американских лидеров, которые декларируют, что хотят быть нашим стратегическим партнером и стремятся изменить мир к лучшему.

Маша Мищенко