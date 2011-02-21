В Полтавской области четверо студентов отравились угарным газом

В селе Бурты Кременчугского района Полтавской области четверо студентов Кременчугского железнодорожного техникума отравились угарным газом.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кременчугского горуправления МЧС.

По их данным, пострадавшие - двое парней и две девушки в возрасте 15-17 лет - вчера около 20.00 были госпитализированы в ЦРБ. Двое из них находились в коме, двое - в состоянии средней тяжести. 16-летняя девочка сегодня около 3-х часов ночи скончалась.

Проводится проверка.