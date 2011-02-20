Ирпенская маршрутка врезалась под Киевом в казахстанскую фуру

Сегодня днем под Киевом на Житомирской трассе в результате столкновения маршрутки с грузовиком 10 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь в сложных погодных условиях по маршруту Ирпень – Киев в направлении станции метро Святошино, совершил столкновение с грузовиком, который осуществлял разворот. Из 27 пассажиров маршрутки 10 получили травмы, в том числе переломы, и были госпитализированы в больницу.

Грузовик, как отметили в ГАИ, принадлежит одному из предприятий Казахстана, за рулем которого находился гражданин этой страны.