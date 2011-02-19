В Сумской области появятся 10 новых объектов природно-заповедного фонда

Десять новых объектов природно-заповедного фонда появятся в Сумской области в нынешнем году.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Сумской области Алексея ПОПОВА, в этом году планируется создать пять заповедников местного значения в Кролевецком районе площадью 300 гектаров, три памятника природы местного значения в Конотопском и Краснопольском районах, другие объекты природопользования.

В прошлом году на территории Сумской области появилось пять объектов природно-заповедного фонда общей площадью 532 гектара. Это два заповедника местного значения в Роменском районе, ботанический сад “Юннатовский” в Сумах и два памятника природы местного значения в селе Угроиды Краснопольского района – парк “Харитоненков” и памятник природы “Глубокая”.

Всего в Сумской области теперь насчитывается 250 объектов природно-заповедного фонда.