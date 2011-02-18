Фура не разминулась с «BMW»: трем погибшим - от 17 до 23 лет

В Киевской области во время столкновения фуры с легковым автомобилем погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 42 километре автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи водитель грузовика «DAF» с полуприцепом при выполнении разворота не предоставил предпочтение в движении и совершил столкновение с автомобилем «Bmw 740».

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Bmw» погибли на месте происшествия (две девушки 17-ти и 18-ти лет), а 23-летний водитель этого же автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, с которыми был доставлен в Броварскую больницу, где умер. Ведется следствие.