В лобовом столкновении двух авто погибли три человека
11:41, 20 мая 2007Разное
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ДТП на автотрассе Харьков - Довжанский
В 20.00 19 мая в МЧС Украины поступило сообщение о том, что на 586 км. автодороги Харьков - Довжанский произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести в Чугуевскую центральную районную больницу (из них два человека умерли в больнице).
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 183 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 26 человек и 222 - травмированы.
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