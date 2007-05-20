В лобовом столкновении двух авто погибли три человека

В 20.00 19 мая в МЧС Украины поступило сообщение о том, что на 586 км. автодороги Харьков - Довжанский произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести в Чугуевскую центральную районную больницу (из них два человека умерли в больнице).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 183 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 26 человек и 222 - травмированы.