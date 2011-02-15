Электропоезд Чернигов - Нежин протаранил автомобиль
10:18, 15 февраля 2011Разное
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Очередная ДТП на переезде
В Черниговской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся из электропоездом.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, на переезде возле пгт Куликовка произошло столкновение автомобиля "ГАЗ-3302" с электропоездом сообщением "Чернигов - Нежин".
Погибших и пострадавших нет. Задержка движения поезда составила 40 минут.
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