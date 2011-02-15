Электропоезд Чернигов - Нежин протаранил автомобиль

В Черниговской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся из электропоездом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, на переезде возле пгт Куликовка произошло столкновение автомобиля "ГАЗ-3302" с электропоездом сообщением "Чернигов - Нежин".

Погибших и пострадавших нет. Задержка движения поезда составила 40 минут.