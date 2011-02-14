В столкновении автобуса и двух грузовиков погибли три человека

В Донецкой области в результате столкновения автобуса с двумя грузовиками погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 08.30 на 195 км автодороги «Славянск – Донецк - Мариуполь». Водитель автобуса «King Long Buses» сообщением «Одесса - Донецк», который двигался из Мариуполя в направлении Донецка, по предварительным данным, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ЗИЛ-5301», который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения автобус совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «ГАЗ-53», его водителя и пешехода, которые находились возле автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля ГАЗ, пешеход и пассажир автобуса. Водитель автобуса получил телесные повреждения и был госпитализирован в Волновахскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.