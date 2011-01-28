Сержант Швец: то, что я сказал, конечно, большая глупость

Уволенный из МВД старший сержант Александр ШВЕЦ в интервью газете "Сегодня" назвал водителя провокатором и пожаловался, что тот матерился через слово.

"Мои слова о "телячей мове" вырваны из контекста, - сказал он. - Эта фраза вырвалась у меня в момент апогея скандала. Если бы меня не довели до бешенства, я бы никогда этого не сказал - я прекрасно знаю, что можно говорить на службе, а чего нельзя..."

К моменту записанного на виде конфликта, по рассказу сержанта, "скандал длился около полутора часов. В автомобиле сидело двое парней лет по 19. Водитель вел себя очень агрессивно. Мало того, что он отказывался показать мне документы - права и техпаспорт, он еще и матерился через слово... За полтора часа он довел нас до белого каления своей матерной руганью и дерзким поведением. Только после того, как сотрудники "Кобры" пригрозили вызвать наряд милиции из райотдела (налицо было неповиновение законным требованиям милиции), парень соизволил предъявить права и документы на автомобиль. Каково было наше изумление, когда мы увидели документы - права и техпаспорт оказались намертво "спаяны" между собой в планшете из оргстекла металлическими болтами! А планшетка была прикреплена наручниками с тросом к рулю авто!"

"Ролик искусно смонтирован, - заключает А.ШВЕЦ, - парни явно искали милицию, чтобы устроить провокацию. С самого начала разговора было понятно, что парни стараются поскандалить и придраться к нам любыми способами".

Сержант еще не знает, будет ли оспаривать увольнение через суд, и не знает как будет зарабатывать на семью: на руках двое детей 2 и 8 лет и двое лежачих больных: жена после ДТП и отец после неудачной операции четыре года назад.

"...То, что я сказал об украинском языке, конечно, большая глупость. Сейчас просто оглушен всем этим скандалом".