Всемирный конгресс украинцев обеспокоен действиями МИД

Всемирный конгресс украинцев глубоко обеспокоен действиями Министерства иностранных дел Украины относительно украинского национального меньшинства в России.

Об этом говорится в сообщении Конгресса, переданном УНИАН.

Как отмечают в ВКУ, на днях средства массовой информации распространили заявление МИД Украины о том, что внешнеполитическое ведомство работает над тем, чтобы помочь украинской общине в России создать новую украинскую общественную организацию и что украинские дипломаты, согласно данному в конце прошлого года поручению министра иностранных дел Украины, прорабатывают этот вопрос. Также было отмечено, что украинская сторона уже получила заверение российской власти всячески способствовать данной работе.

ВКУ глубоко обеспокоен этими действиями МИД, которые ведутся именно в то время, когда две ведущие украинские организации в России - Федеральная национально-культурная автономия украинцев России и Объединение украинцев России - находятся под давлением российских властных структур и готовятся к отстаиванию в Верховном Суде России права на продолжение своей деятельности.

“Всемирный конгресс украинцев считает недопустимым со стороны украинской стороны обсуждать вопросы о создании новой украинской общественной организации с властными структурами России, которые проводят целенаправленную деятельность, чтобы ликвидировать уже существующие в России украинские организации”, - заявил президент ВКУ Евгений ЧОЛИЙ.

Также, по его словам, Всемирный конгресс украинцев призывает украинские властные структуры немедленно направить своих наблюдателей на окончательное слушание дела относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, которое будет вестись Кассационной коллегией Верховного Суда России 27 января 2011 г.

Е.ЧОЛИЙ также напомнил, что 20 января ВКУ направил обращение с призывом защитить права украинского национального меньшинства в России Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ и послу Украины в России Владимиру ЕЛЬЧЕНКО.