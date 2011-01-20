Водители маршруток требуют повысить цену проезда до 2,5 грн.

В Кременчуге (Полтавская обл.) водители маршрутных такси собираются бастовать, требуя повышения стоимости проезда. Об этом журналистам сообщил представитель перевозчиков.

По его словам, перевозчики требуют от мэрии согласовать новые тарифы на уровне 2 грн. 50 коп. за одну поездку, вместо действующего уже более трех лет - 1 грн. 75 коп.

"Если тариф нам не согласуют, то мы будем самостоятельно поднимать цены. Мы имеем на это право - посмотрите, как изменились цены на бензин, а это только один из факторов", - говорит представитель перевозчиков.

Свою акцию перевозчики готовят на 21 января. Сейчас на имя городского головы Кременчуга Олега БАБАЕВА перевозчики направили письмо-предупреждение, однако пока не получили на него ответа.