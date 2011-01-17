На Крещение днепровские воды в столичном Гидропарке освятит Филарет
18:12, 17 января 2011Разное
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Народные гуляния начнутся в 13.00
19 января, в день праздника Крещения Господнего (Богоявление), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ освятит воды в Днепре возле часовни Крещения Господнего (рядом со станцией метро «Гидропарк»).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской общины Киева.
Народные гуляния и фольклорные мероприятия начнутся в 13.00.
Великое освящение воды Патриархом в часовне и на Днепре начнется в 14.00.
Украинская община Киева приглашает всех украинцев принять участие в праздничных мероприятиях.
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