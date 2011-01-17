На Крещение днепровские воды в столичном Гидропарке освятит Филарет

19 января, в день праздника Крещения Господнего (Богоявление), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ освятит воды в Днепре возле часовни Крещения Господнего (рядом со станцией метро «Гидропарк»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской общины Киева.

Народные гуляния и фольклорные мероприятия начнутся в 13.00.

Великое освящение воды Патриархом в часовне и на Днепре начнется в 14.00.

Украинская община Киева приглашает всех украинцев принять участие в праздничных мероприятиях.