Лидер кинопроката США собрал 34 млн. долларов

The Green Hornet - фантастический фильм

Фантастический фильм Мишеля Гондри The Green Hornet в выходные возглавил рейтинг самых кассовых фильмов в кинопрокате США и заработал 34 млн долларов. Фильм с Винсом Вонном и Кевином Джеймсом "Дилемма" заработал 17,1 млн долларов. На третьем месте по количеству кассовых сборов (11,2 млн долларов) лидер прошлых выходных True Grit ("Железная хватка") братьев Коэнов.

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