Рабочий погиб, упав с крыши пятиэтажки при уборке снега

Рабочий, очищавший снег с крыши в Петербурге, сорвался с крыши и погиб, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.

По ее словам, погибший мужчина - выходец из Узбекистана - имел регистрацию в Петербурге, но у него не было разрешения работу. "В воскресенье днем рабочий, очищавший крышу от снега и наледи, упал с пятиэтажного дома и погиб", - сказала представитель пресс-службы.

Плановая очистка крыши, с которой сорвался рабочий, была запланирована на 25 января. Но уборку решили провести раньше намеченного срока в связи с образованием наледи, отметила собеседница агентства. По ее словам, за уборку этого здания отвечает частная компания, но очисткой крыши занимались сотрудники привлеченной подрядной организации.