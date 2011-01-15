В ДТП погибли двое милиционеров

Сегодня, приблизительно в 3 часа ночи, в Сумской области в ДТП погибли два сотрудника милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, происшествие произошло на 89-м километре автодороги Сумы-Полтава в селе Кардашовка Ахтырского района. Как установлено, 30-летний водитель автомобиля "Hyundai Accent" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ТАТА".

В результате ДТП водитель "Hyundai" и его 23-летняя пассажирка, оба сотрудника милиции, погибли на месте происшествия. По факту ДТП начато следствие.