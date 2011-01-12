Перекрытие дорог для VIP-кортежей останется прежним

Сегодня пропрезидентское большинство в Верховной Раде отказалось от рассмотрения законодательной инициативы о новых правилах движения для кортежей лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Об этом заявил один из авторов законопроекта, депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Законопроект имел целью существенно уменьшить автомобильные заторы на дорогах Киева, которые возникали в результате перекрытия движения во время проезда руководства страны», - рассказал депутат.

По его словам, проект предусматривал, в частности, введение прямого запрета на ограничение или перекрытие автомобильного движения для проезда VIP-кортежей во время-пик, а именно с 07.30 до 09.00 и с 17.30 до 19.00.

«Именно в эти промежутки времени граждане едут на работу и возвращаются с работы и, как следствие, существенно уменьшается пропускная способность дорог. Ситуация становится совсем катастрофической, когда улицы дополнительно перекрываются при проезде Президента и других должностных лиц. Киев захлебывается от заторов, граждане опаздывают на работу, нарушается трудовая дисциплина, люди не могут распорядиться своим свободным временами. И, самое главное, нарушается 24 статья Конституции относительно равенства прав и свобод граждан и равенства их перед законом», - сказал А.СОЧКА.

«Сегодня пропрезидентское большинство, отказавшись рассматривать законопроект, решило - пусть остается все, как есть, чтобы только ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ и ЛИТВИН имели возможность беспрепятственно ездить по Киеву в сопровождении спецавтомобилей с мигалками. А киевляне между тем должны послушно стоять в заторах, тратить нервы и ругать все на свете», - отметил депутат.

По его мнению, проблема проезда VIP-кортежей в Украине давно требует урегулирования и приведения ее к цивилизованной практике, принятой в странах Европы.

«Например, в Германии кортеж канцлера обязан соблюдать все правила дорожного движения. Такие же правила действуют во Франции. На перекрестках автомобили с государственными лицами пользуются такими же преимуществами при проезде, как автомобиль медицинской помощи или пожарная машина. По таким же нормам регулируется движение автомобильным транспортом руководителей государств Великобритании, Австрии, Бельгии и тому подобное. Известен факт, что в свое время Президент России Владимир ПУТИН опоздал на прием к королеве Великобритании только потому, что в этой стране VIP-кортежи не имеют никаких преимуществ при проезде», - сказал А.СОЧКА.

По его словам, существование жестких правил на ограничение движения при проезде лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, уместно и даже необходимо в стране, которая находится под угрозой террористических атак.

«Украина не имеет такой угрозы, мы не принимаем участия в международных военных конфликтах на стороне воюющей стороны, поэтому нет никаких оснований для создания особых условий движения автомобилей с руководством страны. Единственное объяснение нынешнего положения вещей – это нежелание нынешней власти отказаться от барских привилегий по отношению к собственным гражданам», - отметил депутат.

Он сообщил также, что нежелание парламентского большинства рассмотреть этот законопроект было прогнозируемым.

«Руководит парламентом спикер, который ездит по нынешним правилам, и его это, очевидно, совсем не возмущает. ЧЕЧЕТОВ для голосования в парламенте получает инструкции с Банковой. Разве можно было надеяться, что нынешняя власть, которая "строит страну для людей", позволит проголосовать иначе?» - сказал А.СОЧКА.