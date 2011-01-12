Обвинят ли «Тризуб» в связи с чеченскими террористами?

В первую декаду января по Украине прошли самые массовые задержания и аресты со времен акции «Украины без Кучмы». Официальным поводом для задержания послужил взрыв памятника Сталину в Запорожье. К утру 11 января, по данным Всеукраинской организации “Тризуб”, было задержано, минимум, 16 членов этой организации. По данным МВД, только на Прикарпатье - 9.

Наверное, только сейчас можно осознать всю масштабность действий силовиков. Волна арестов прокатилась по всей Украине, накрыв как западные ее регионы, так и крупные города на востоке – Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Показательным стал и арест целых семей, что уж вовсе отдает плохим духом давно забытых времен и поныне бессмертного в Украине генералиссимуса. Так, на Франковщине взяли руководителя Центрального провода "Тризуба" Андрея Стемпицкого и двух его сыновей.

Фактически вся руководящая верхушка “Тризуба” оказалась задержана, проверка и обыски прошли у огромного количества как причастных к этой организации людей, так и простых граждан, оказавшихся не в то время и не в том месте. Один из членов “Тризуба” рассказал мне, как к его соседям пришел мужчина, представившийся банковским работником. Объяснив, что тризубовец взял в банке крупный кредит, принялся расспрашивать соседей о нем. При этом мой собеседник отметил, что в жизни не переступал порога ни одного банка. А чего стоит изложенная в блоге на «Украинской правде» информация Сергея Пантюка о том, что в квартире его коллег супругов Марины Брацило и Юрия Ноги прошел обыск лишь потому… что на Рождество они были у родителей жены в Запорожье.

Конечно же, правоохранительные органы, взявшись за такую масштабную акцию, просто уже не имели права закончить ее безрезультатно. Вот и не стало ни для кого удивлением, когда в понедельник поздно вечером появилась информация, что милиция при задержании на Франковщине 9 человек обнаружила и изъяла “автомат АКМСУ без номера и 124 патрона к нему, 3 пистолета разных марок с патронами, самодельные ножи, 9 радиостанций разных марок, две гранаты без запалов, две пневматические винтовки с оптическими прицелами, помповое ружье с патронами”. Сами “трезубовцы” рассказывают, что все это оружие, по информации милиции, якобы было изъято из багажника машины жителя Львовщины, которому уже за пятьдесят. Вот такие, по версии милиции, в Галичине боевые дядьки. Почему он возил все это оружие (и 9 радиостанций!) с собой на Рождественские праздники пока никто складно в милиции не объяснил.

Думается, что настоящая причина настолько жестких действий власти находится вдали от разрушенного памятника Сталину или офиса Компартии. В условиях, когда в стране наблюдается беспрестанный рост цен на продукты питания, коммунальные услуги, власти крайне важно показать гражданам свою нужность и отвлечь их внимание от сегодняшних тяжелых реалий. Очевидно, что Тимошенко, сидя целыми днями в прокуратуре, с каждым днем из демонстрации символа эффективности власти превращается в ее символическую жертву. Ситуация с другими оранжевыми функционерами с каждым днем также теряет свои яркие краски. Вот тут и могут пригодиться «кровавые» националисты, которые уже держат в своем схроне автомат и рации. Между прочим, рациям, по информации пока на уровне слухов, также может быть применение – по легенде, они могут быть нужны националистам для переговоров со своими побратимами – чеченскими террористами.

Вырисовывается целый блокбастер (бандеровцы, чеченские террористы, автоматы, радиостанции), за просмотром которого, под шумок, можно забыть о росте цен, о миллиардных инвестпроектах с абсолютно неясным КПД, о том, что дело началось с уничтожения памятника одному из самых кровавых диктаторов всех времен и народов, а шашек с тротилом ни у кого из задержанных так и не нашли. Хотя... пока не нашли. Это смотря как искать.

Андрей Гарасим