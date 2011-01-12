Почему стражи порядка уже месяц устраивают на меня облавы? Открытое письмо Генпрокурору

«Генеральному прокурору Украины В.П.Пшонке Копия: Министру внутренних дел Украины А. В. Могилеву

Уважаемый Генеральный Прокурор Украины!

События, которые развернулись вокруг меня с конца прошлого года с «благословения» Генеральной прокуратуры Украины и министерства внутренних дел и продолжаются до сих пор, вынуждают меня публично обратиться к Вам с рядом вопросов, поскольку я являюсь известным публичным человеком в Украине и вне ее границ, а сферой заинтересованности прокуратуры и милиции стала моя публичная деятельность, а именно – творчество писателя.

Напомню, что 17 декабря прошлого года со ссылкой на поручение Генеральной прокуратуры Украины работники Шевченковского райотдела внутренних дел г. Львова (отдел борьбы с организованной преступностью) разыскивали «гражданку Марию Матиос» в помещении львовского издательства «Пирамида» с целью изъятия из продажи моей книги «Вырванные страницы из автобиографии», которая, кстати, признана «Книгой года-2010». Работники издательства объяснили сотрудникам милиции, что писательница М.Матиос живет в Киеве и попросили предоставить хоть какие-то документы для объяснения причины розысков. После телефонных переговоров со своим начальством милиционеры отказались показывать документы, которые имели при себе, лишь на расстоянии продемонстрировали какое-то поручение и ксерокопии страниц моей книги.

История независимой Украины не знает ни одного факта попытки изъять книги Шевченковского лауреата из продажи силами правоохранительных органов да еще и таким «оригинальным» способом!

Следовательно, меня как писателя и обычного гражданина интересует: какое засекреченное поручение Генеральной прокуратуры Украины выполняли работники Шевченковского райотдела внутренних дел г. Львова, что с ним запрещено было ознакомить работников издательства, автором которого я являюсь уже девятый год и где я издала более 13 книг, которые получили все высшие литературные и государственные награды в Украине, переведены за рубежом и имеют неизменный спрос читателя?!

Меня интересует, какое отношение ко мне и к моему творчеству имеют правоохранительные структуры Украины, в частности, министерство внутренних дел, участковые инспекторы которого со ссылкой на распоряжение Генерального прокурора Украины опрашивают жителей тех домов в Киеве, где моя семья жила в свое время, вынуждая их подписывать соответствующие свидетельства относительно меня?

Так, 11 января этого года, работник милиции Печерского района в г. Киеве проводил обход 9-этажного дома, в котором наша семья снимала квартиру еще при «царе горохе», и разыскивал «гражданку Г. Матиос», как разыскивают преступников, и демонстрируя распоряжение Генерального прокурора и ксерокопии страниц моей книги (эту информацию предоставляю при согласии одних из многих «опрошенных», прежних моих соседей по съемной квартире – лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, ветерана Великой Отечественной войны, писателя Анатолия Андреевича Димарова и его жены Евдокии Несторовны).

Такие действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления. И я их расцениваю как недопустимые с точки зрения здравого смысла и профессионализма их исполнителей, а также как такие, что унижают мою человеческую честь, достоинство и мое писательское имя, создают дискомфорт моей семье и близким.

Я не нуждаюсь в дополнительной известности за счет подобных средств. У любого писателя есть безотказный промоутер его творчества – его читатель, а не такая одиозная «поддержка штыками» или, упаси господи, силами «Альфы», которая, к моему удивлению, в последнее время входит в моду в Украине.

Таких вещей не понимают и мои литературные агенты и переводчики в Америке, Германии, Франции, Израиле и других странах, которые об этих действиях стражей порядка знают из прессы. А они без малейшей поддержки со стороны Украинского государства делают все, чтобы об Украине мир узнавал из переводов известных украинских книг, а не из скандальной хроники вокруг украинских писателей.

Если Генеральная прокуратура Украины или министерство внутренних дел имеют желание или потребность обсудить со мной литературные или любые другие темы, думаю, нет необходимости беспокоить посторонних людей, прибегая к моему «всеукраинскому» розыску. Во время новейших технологий и высокопрофессиональных украинских «шерифов» в Киеве в мгновение ока можно найти известного человека, без демонстрации мышц и психологического давления на людей, которые не имеют никакого отношения к сфере его деятельности.

Уважаемый Виктор Павлович!

Во всей этой истории меня беспокоит одна-единственная мысль: как долго и какими силами украинские стражи порядка разыскивают пропавших без вести украинских граждан, а также тех, которые попали в беду и действительно нуждаются в опеке правоохранительных органов, если эти стражи порядку уже месяц устраивают облавы на человека, рабочий кабинет которого находится на Крещатике, о чем легко узнать из любой газеты или другой публичной информации?!

Буду весьма благодарна за ответ по существу.

С уважением Мария Матиос,

государственный служащий 2 категории 3 ранга, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, автор 20 книг на украинском языке и 5 книг на иностранных языках, почетный гражданин города Черновцы, Заслуженный работник культуры Украины, лауреат международной премии «Талант и достоинство».

11.01.11, г. Киев