Майдан завтра могут закрыть на три часа

Майдан Незалежности завтра вечером могут закрыть на три часа в связи с проведением концерта по случаю Старого Нового года.

Как сообщает пресс-служба столичной городской государственной администрации, 13 января власть города организует для киевлян грандиозное шоу «Светлые воспоминания старого года или Свидания с героями телевидения».

Концерт начнется в 20.00 на Майдане Незалежности.

В связи с этим, при наличии большого количества зрителей на центральной площади столицы работники ГАИ предусмотрели временное перекрытие движения транспорта по улице Крещатик на участке от улицы Институтской до улицы Городецкого с 20.00 до 23.00.

На концерте выступят участники шоу «Х-ФАКТОР» (группа «Дети капитана Гранта», Александр КРИВОШАПКО), телешоу «Народная звезда» (Мила НИТИЧ, Петр ЧЕРНЫЙ и Елена ЯЛОВИК), телешоу «Кто против блондинок» (МЯТА), финалистка международного конкурса «Евровидение» певица АЛЕША, победители телешоу «Шанс» Инна ВОРОНОВА и Виталий КОЗЛОВСКИЙ, финалист шоу «Зірка+зірка» Иван ДОРН, победители проекта «Свежая кровь» группа «FUNK-U». Также в шоу примут участие финалисты «Фабрики звезд. Суперфинал» Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ, ЭРИКА и братья БОРИСЕНКО и финалисты шоу «Танцуют все» и «Україна має талант!».

Концерт будет продолжаться до 23.00 и завершится праздничным фейерверком.