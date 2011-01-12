В Детройте назвали автомобили года

Жюри Международного автосалона в Детройте назвало лучшие автомобили года.

Автомобилем года в классе легковых машин стал гибрид Chevrolet Volt 2011 года, способный преодолеть около 60 километров на электрическом ходу от батарей.

В классе внедорожников пальма первенства вручена последней версии FordExplorer.

Изначально в конкурсе принимало участие 14 легковых машин и 14 внедорожников, из которых в финал прошли всего шесть автомобилей (по три в каждой категории). Помимо моделей Chevrolet Volt и Ford Explorer, в шорт-лист также вошли: Nissan Leaf, Hyundai Sonata, Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee.

Лучший автомобиль года выбран тайным голосованием 49 журналистов, пишущих об автомобильном рынке. Каждый из них должен выставить всего 25 баллов, при этом максимальную оценку в 10 баллов можно было присудить только одной модели.

В 2010 году победителями конкурса стали два автомобиля компании Ford - седан Fusion Hybrid и фургон Transit Connect. В категории легковушек второе и третье место заняли Volkswagen Golf GTI и Buick LaCrosse, а среди внедорожников - Chevrolet Equinox и Subaru Outback.

Международный североамериканский автосалон, который в 2011 году проходит в 23-й раз, продлится до 23 января. Здесь представлены около 40 новинок автоиндустрии.