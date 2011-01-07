Для дайвинга снова открыты семь районов Шарм-эш-Шейха

Губернатор провинции Южный Синай Мухаммед ШОША разрешил открыть для дайвинга семь районов Шарм-эш-Шейха и поручил местным органам власти обеспечить всем туристам возможность совершать подводные погружения.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Как сообщал УНИАН, с 5 января по решению губернатора практически все побережье Красного моря на популярнейшем курорте Шарм-эш-Шейхе было закрыто для купания и подводного плавания.

М.ШОША не объяснил конкретных причин принятого решения, лишь подчеркнув, что это делается для безопасности туристов и их защиты от нападений акул.

В начале декабря в районе Шарм-эш-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на отдыхающих, после чего пляжи были закрыты на неопределенный срок. Ранее подобные инциденты происходили в Шарм-эш-Шейхе крайне редко, пляжи в этих местах считались абсолютно безопасными.

Египетские власти при помощи иностранных специалистов продолжают выяснять причины агрессивного поведения акул. Кроме того, изучаются и возможные средства дополнительной защиты от морских хищников. В частности, итальянская компания предложила использовать электромагнитный щит для отпугивания хищных рыб от берегов курорта.