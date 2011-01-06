Что надо изменить в этом году? (опрос)

Большинство граждан Польши считают важнейшей для себя задачей на 2011 год больше зарабатывать.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в опросе международной компании Ipsos, проведенном в 24 странах.

Связанные с деньгами вопросы для поляков заняли четыре места в первой пятерке самых главных задач на этот год: 23% планируют больше зарабатывать, 22% сменить работу, 19% лучше управлять собственным бюджетом, 13% больше откладывать денег.

“В этом плане мы похожи на бельгийцев, французов, итальянцев, турок, россиян, бразильцев, мексиканцев, индонезийцев и граждан Южно-Африканской Республики”, - отмечает польское отделение Ipsos.

Наименее важными финансовые вопросы оказались для немцев: ни один из первой тройки приоритетов на этот год не касался денег.

Согласно нынешнему опросу, куда менее важны деньги для граждан США и Канады.

Вторая группа важнейших задач для поляков в 2011 году касается улучшения здоровья, в частности, 13% опрошенных планируют бросить курить, и по 10% больше заниматься спортом и похудеть.

Чаще всего изменить образ жизни на более здоровый планируют венгры (31% опрошенных), китайцы (29%), австралийцы (21%) и японцы (20%).

По данным опроса, поляки являются абсолютными лидерами среди граждан по количеству планируемых разводов: разорвать брак планирует 4% опрошенных, в то время как в других странах этот показатель не превышает 1%.

Лидерами среди тех, кто хочет больше времени проводить с семьей в 2011 году, являются граждане Китая (21% опрошенных), Германии (17%), Швеции (15%), Италии (14%), Мексики (13%), Южной Кореи (13%) и Индии (12%), в то время как в Польше этот показатель составляет менее 9%.

6% поляков планируют в этом году жениться и 4% иметь детей.

Чаще встречаться с друзьями планируют в первую очередь шведы (14%), французы 10% и немцы 9%.

В Польше этот показатель такой же, как в среднем в мире - 5%, а "менее всего приоритетными" друзья оказались в России, Венгрии и Индии.

Мировыми лидерами в желании больше времени уделять религии оказались мусульманские Саудовская Аравия (20% опрошенных) и Индонезия 18%.

В Польше этот показатель составляет 1%, в то время как в Италии и США - 5%.

По данным исследования, “больше зарабатывать” является важнейшей задачей для большинства опрошенных во всех 24 государствах: 21% в среднем, а лидерами оказались граждане Китая (37%), России (34%) и Аргентины, Индонезии и Турции (по 27%).

Ipsos в рамках проведенного 10-20 декабря 2010 года исследования опросил 18676 человек в возрасте от 16 до 64 лет в 24 странах мира. Украина не была включена в опрос.