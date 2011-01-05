Мужчина сгорел в собственном автомобиле
09:44, 05 января 2011Разное
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Трагедия в Черниговской области
В Черниговской области мужчина сгорел в собственном автомобиле.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Трагедия произошла на 5-м километре автодороги Калиновица-Варва в Варвинском районе, где по неизвестным причинам загорелся автомобиль Daewoo Sens. Огнем уничтожены салон и оборудование автомобиля. На месте пожара обнаружено тело хозяина, 1960 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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