В Черниговской области мужчина сгорел в собственном автомобиле.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла на 5-м километре автодороги Калиновица-Варва в Варвинском районе, где по неизвестным причинам загорелся автомобиль Daewoo Sens. Огнем уничтожены салон и оборудование автомобиля. На месте пожара обнаружено тело хозяина, 1960 года рождения.

Причина пожара устанавливается.