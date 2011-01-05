Кто ответит за смерть Майкла Джексона

В США открылись слушания по делу о смерти поп-короля Майкла Джексона, который скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни от передозировки сильнодействующими препаратами, в частности, анестетиком пропофолом, сообщает РИА "Новости".

Американские телеканалы сообщают о начале слушаний в прямом эфире.

В ходе предварительных слушаний суду предстоит решить, насколько весомыми являются улики против личного врача Джексона Конрада Мюррея и позволяют ли они судить его как уголовного преступника. На слушаниях присутствуют Мюррей и родственники Джексона.

По сообщениям блогеров, обвинение представило список из почти 30 свидетелей, трое из которых были последними, с кем общался Майкл Джексон при жизни.

Прокуратура Лос-Анджелеса 8 февраля 2010 года предъявила доктору Мюррею обвинение в непредумышленном убийстве Джексона. Врач не признал себя виновным и был освобожден под залог в размере 75 тысяч долларов.

Отец поп-исполнителя Джо Джексон требует от Мюррея денежной компенсации, сумма которой не разглашается. Он также предъявил обвинение фармацевтической компании, которая, согласно архивным данным, за месяц до смерти Майкла Джексона продавала Мюррею сильнодействующий анестетик пропофол в больших количествах.

По данным следствия, именно передозировка пропофола стала причиной смерти Майкла Джексона.