На борту сгоревшего в Сургуте самолета была группа На-На

Участники музыкальной группы "На-На", оказавшиеся в числе спасшихся пассажиров загоревшегося в Сургуте самолета Ту-154, встретились с представителями авиакомпании Kolavia и в аэропорту ждут следующего рейса на Москву, сообщил РИА Новости солист коллектива Сергей Левкин.

Как сообщалось, Ту-154, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся в субботу во время движения по взлетной дорожке в аэропорту Сургута. Один человек погиб, 34 были госпитализированы, местонахождение трех пассажиров не установлено. Самолет полностью сгорел.

На борту находились, по данным МЧС - 116 пассажиров и 9 членов экипажа, а по данным Росавиации - 116 пассажиров, 8 членов экипажа, 8 членов резервного экипажа и два техника.

"Мы встретились с представителями авиакомпании, заполнили все бумаги о сгоревших вещах для возмещения убытков. Сгорели наши дорогие дизайнерские костюмы, одежда подтанцовки, личные вещи, уже не говоря о всех документах", - рассказал Левкин. "На предыдущем рейсе до Москвы мы не улетели - там не было мест для всего коллектива, а мы хотим держаться вместе". По его словам, практически все пассажиры злополучного рейса уже улетели в Москву. "Мы сидим тут одни, смотрим из окна на то, как убирают остатки самолета, вот вижу - валяется его хвост. Очень страшно лететь, хотелось бы лучше другим путем добраться до Москвы", - признался музыкант.

Он добавил, что сомневается, удастся ли получить возмещение убытков от Kolavia.

По словам очевидцев, участники группы "На-На" первыми почувствовали запах дыма в самолете, сообщает пользователь Lobster в записи на одном из сургутских форумов.

"Только разговаривал со знакомой. Летела этим рейсом. Самолет стоял. Люди уже разделись. Засунули свои норковые шубы в верхние ящики... Все уже пристегнулись. Когда завели двигатели заорали "нанайцы", они сидели возле туалета и первые почувствовали дым. Сразу отрубился свет и стюардессы кричали "всем на пол", - приводит текст РИА "Новости". "Моя знакомая оглянулась и увидела огонь. Пластик мгновенно весь загорелся. Наклонилась к полу и почувствовала, что потянуло свежим воздухом. Хотела уже ползти, но ей зажало ноги, потому что люди с задних кресел полезли прям по головам впереди сидящих". По словам блогера, последние люди выходили уже с черными от копоти лицами. "А потом они все сидели в накопители без еды до 18.00".