В лобовом столкновении "девятки" и Volkswagen погибли трое

09:59, 27 декабря 2010
Разное
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В том числе ребенок 2000 г. р

Вчера в 12.00 близи с. Дмитренки Гайсинского района Винницкой области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей “ВАЗ - 2109” и “Volkswagen Golf”.

Вследствие ДТП трое людей погибли, в том числе ребенок 2000 г. р., и еще двое были госпитализированы в Тростянецкую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Всего за сутки на территории Украины были зарегистрированы 74 ДТП, в которых погибли 18 человек и 79 травмированы.

 

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