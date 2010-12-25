Обе женщины обвиняют основателя Wikileaks в сексе без презерватива

Две женщины из Швеции, по заявлениям которых было возбуждено уголовное дело с обвинением в сексуальном насилии против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отвергают подозрения в том, что действовали под давлением американской разведки.

Как заявил адвокат женщин, его клиентки просто «добиваются справедливости». При этом, по словам защитника, женщины поддерживают деятельность WikiLeaks, которая недавно обнародовала тысячи секретных дипломатических документов США.

Обе они утверждают, что не обратились бы в полицию, если бы он согласился пройти проверку на СПИД. Об этом заявил британской газете The Daily Mail представитель WikiLeaks в Швеции, который работал вместе с Ассанжем. С обеими женщинами Ассанж занимался сексом без презервативов.

Одна из женщин – хозяйка квартиры, где Ассанж остановился, приехав 11 августа в Стокгольм на семинар “Война и роль СМИ". Деятельная феминистка и участница движения Brotherhood Movement, которое организовало семинар – неожиданно вернулась домой на день раньше. Они поужинали в ресторане неподалеку, а по возвращении в квартиру занялись сексом, во время которого порвался презерватив. Сама она говорит, что ее гость сделал это специально, поскольку не хотел надевать презерватив.

Со второй женщиной - "привлекательной девушкой лет двадцати с лишним" – знакомство произошло на том же семинаре. Как рассказала полицейским она сама, Ассанж заинтересовал ее раньше. Увидев его по телевизору, добилась приглашения на семинар, много фотографировала его, они пообедали в компании друзей, а 16 августа поехали к ней домой в г.Йончёпинг. Они занимались сексом, причем во второй раз, утром, Ассанж "не воспользовался контрацептивом", несмотря на просьбы (по другой версии, она проснулась и обнаружила, что партнер занимается с ней сексом).

Созвонившись, женщины пошли в полицию. Сотрудница, которая вела допрос, признала, что жертвами следует признать обоих: она объявила, что одну из них изнасиловали, а другая подверглась домогательствам.

Ассанж гневно отрицает обвинения в развратности. “Я не распутник, - говорит он. - Я просто люблю женщин, а они добры и щедры со мной”.

Создатель Wikileaks продолжает настаивать, что на обеих оказали сильное влияние в полиции. По его мнению, дамы пришли туда лишь за советом и не собирались обвинять его, но власти удачно воспользовались ситуацией и направили дело в удобное для себя русло.

Ассанж также очень разозлился на решение британской газеты Guardian опубликовать графические изображения исковых заявлений против него, написанных шведками. Журналисты использовали метод самого Ассанжа: иски были размещены в газете благодаря утечке из полиции.